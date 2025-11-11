Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 7,54 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,54 EUR. Bei 7,55 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.411 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,70 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,311 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Mrd. EUR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 06.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

