DAX23.989 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktie im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

11.11.25 09:22 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 7,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,66 EUR 0,19 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lufthansa legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,54 EUR. Bei 7,55 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.411 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,70 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,311 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Mrd. EUR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 06.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt

IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen