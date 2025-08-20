Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 8,13 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 8,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.452.706 Lufthansa-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,37 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 3,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.
Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie
Lufthansa-Aktie im Minus: Keine Bevorzugungspflicht für Condor-Kunden
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
Lufthansa-Aktie zieht an: Airline bringt historische Flugzeuge an den Hauptsitz
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen