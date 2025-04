Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 6,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Bei 6,22 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,13 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.827.410 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 32,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,293 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,83 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet

Erste Schätzungen: Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren bedeutet