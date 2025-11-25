Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 8,14 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 8,14 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.595.107 Stück.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 47,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,311 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,30 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Mrd. EUR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

