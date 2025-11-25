DAX23.407 +0,7%Est505.566 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -4,9%Nas22.646 -1,0%Bitcoin75.221 -1,8%Euro1,1561 +0,3%Öl62,13 -2,0%Gold4.119 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street startet uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Aktien von Sanofi und Regeneron freundlich: Dupixent erhält EU-Zulassung gegen CSU Aktien von Sanofi und Regeneron freundlich: Dupixent erhält EU-Zulassung gegen CSU
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Söder greift Dauer-Nehmerländer von Länderfinanzausgleich an

25.11.25 15:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,15 EUR 0,15 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der hohen Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich strengen sich einzelne Bundesländer nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder in ihrer eigenen Haushaltspolitik nicht genug an. "Dieser Länderfinanzausgleich geht so nicht", sagte der bayerische Ministerpräsident in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Andere Bundesländer könnten sich wegen der bayerischen Zahlungen Dinge leisten, die sich Bayern nicht leiste. Zudem müsse der Freistaat inzwischen bereits über neue Schulden nachdenken.

Wer­bung

Spätestens 2030 will Bayern Ausgleichssystem kündigen

Länder wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz seien in mehr als 70 von 76 Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Nehmerländer gewesen, sagte Söder. "Berlin hat seit seinem Beitritt zum LFA 1995 über 94 Milliarden Euro aus dem Länderfinanzausgleich erhalten und noch keinen Cent einbezahlt." Erneut forderte er eine umfassende Reform des Finanzausgleichssystems: "Wir wollen den Länderfinanzausgleich spätestens 2030 kündigen und hoffen aber schon vorher mit der Klage erfolgreich zu sein."

Söder betonte in seiner Rede, dass Bayern bis zum Ende des Jahres erneut elf oder vielleicht sogar zwölf Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich einzahlen werde. "Nur ganze vier Länder in Deutschland zahlen überhaupt. Bayern zahlt aber 60 Prozent im Alleingang", sagte er. "Das sind übrigens 1,5 Millionen Euro pro Stunde, 25.000 Euro pro Minute und 400 Euro pro Sekunde."

Trotzdem keine neuen Schulden im neuen bayerischen Haushalt

Dies bedeute für Bayern einen "Riesen-Rucksack" - trotzdem gelinge es, den neuen Haushalt für 2026 und 2027 ohne neue Schulden aufzustellen. Bayern könne sich wegen der Zahlungen in den Finanzausgleich selbst weniger Dinge leisten. "Allein mit dem Länderfinanzausgleich des ersten Halbjahres hätten wir 144.000 Pflegekräfte oder 205.000 Polizisten bezahlen können."

Wer­bung

In Summe habe der Freistaat seit 1950 etwa 3,4 Milliarden Euro aus dem Finanzausgleich erhalten, aber bereits 134 Milliarden Euro bezahlt. "Von der Gesamtsumme hätte man 195 Mal alle Königsschlösser von Ludwig dem Zweiten, 14 Mal die Lufthansa oder 140 Mal den FC Bayern kaufen können. Und wenn man nur die Summe seit 2018 nimmt, wären damit 81 Elbphilharmonien finanziert worden", betonte Söder./had/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen