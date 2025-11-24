DAX23.211 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,44 -0,1%Gold4.071 +0,1%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gesucht

24.11.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,99 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,99 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.868.261 Stück.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 4,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (5,52 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 44,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,311 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
12:51Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:51Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

