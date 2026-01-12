DAX25.480 +0,3%Est506.034 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +2,8%Nas23.774 +0,2%Bitcoin79.416 +1,6%Euro1,1662 -0,1%Öl64,94 +1,0%Gold4.628 +0,7%
Lufthansa Group bietet an Bord Highspeed-Internet von Starlink an

13.01.26 14:18 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Lufthansa AG
8,64 EUR -0,12 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--

Lufthansa Group bietet an Bord Highspeed-Internet von Starlink an

Die Lufthansa Group kooperiert mit Elon Musks Satellitennetz Starlink, um Passagieren ihrer Airlines an Bord einen Highspeed-Internetzugang anzubieten. Die Starlink-Technologie soll bereits im zweiten Halbjahr 2026 auf den ersten Flügen verfügbar sein, wie der Konzern mitteilte. Bis 2029 werde dann sukzessive die gesamte Flotte damit ausgestattet. Weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Starlink gehört zum Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk. Das System basiert auf Satellitentechnologie und ermöglicht auch in der Luft eine Online-Nutzung wie am Boden. Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit werde so künftig unter anderem die Nutzung von Streaming und Cloud-basiertes Arbeiten während des Fluges ermöglicht.

"Konnektivität an Bord spielt heute eine wichtige Rolle, und mit Starlink investieren wir nicht nur in das beste Produkt auf dem Markt, sondern auch in die Zufriedenheit unserer Passagiere", sagte Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 08:19 ET (13:19 GMT)

