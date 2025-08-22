DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - JDE Peet's haussieren mit Gebot

25.08.25 09:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,60 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JDE Peet's B.V.
31,20 EUR 4,50 EUR 16,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
24,20 EUR -4,37 EUR -15,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
91,30 EUR -1,72 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
69,60 EUR 0,40 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Valneva
3,96 EUR -1,10 EUR -21,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind etwas leichter in die Woche gestartet. Der DAX notiert 0,5 Prozent tiefer bei 24.234 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt ebenfalls 0,5 Prozent im Minus. Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street, mit dem Dow-Jones-Index auf Rekordhoch, profitieren die europäischen Aktienmärkte nicht von der US-Zinssenkungsfantasie, die durch den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole neue Nahrung erhalten hatte. Nach seiner dortigen Rede wird am Markt mit mindestens zwei Leitzinssenkungen in diesem Jahr gerechnet, was den Aktienmarkt prinzipiell unterstützt. Das schwächt auf der anderen Seite den Dollar, der Euro stieg in der Folge auf über 1,17 Dollar, was der exportabhängigen Wirtschaft in Europa das Leben nicht einfacher macht. Zudem hat die Europäische Zentralbank den größten Teil des Wegs bei den Leitzinssenkungen bereits hinter sich. Damit sind die positiven Effekte hier in Europa in den hohen Bewertungen bereits eingepreist.

Mit einem Bankfeiertag in Großbritannien fehlen am Montag die Marktteilnehmer aus der Londoner City, was sich immer in einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen bemerkbar macht. Die Berichtssaison nähert sich zudem mit großen Schritten dem Ende, nur noch 19 Unternehmen aus dem breiten Stoxx-600 legen ihre Zahlen vor. Ansonsten ist die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite recht dünn.

Für die Aktie von JDE Peet's geht es um 17 Prozent nach oben, Keuring aus den USA legt rund 18 Milliarden Dollar für die Niederländer auf den Tisch. Damit verschwinden bekannte Marken wie Jacobs Kaffee und Douwe Egberts in die USA. "Interessant ist, dass danach eine Zusammenfassung aller Kaffee-Marken samt Spin Off erfolgen soll", sagt ein Händler. Angesichts der explodierenden Kaffee- und Kakao-Preise sei eine auf den Markt zugeschnittene Aktie interessant. Für JDE Peet's werden 31,85 Euro je Aktie angeboten, der Kurs legt um 17 Prozent auf 31,12 Euro zu.

Gegenwind für Orstedt kommt wieder einmal aus den USA. Orsted erhielt die Anweisung vom Bureau of Ocean Energy Management, die Arbeiten am großen US-Offshore-Projekt Revolution Wind einzustellen. Es handelt sich um ein Projekt, das bereits zu 80 Prozent fertiggestellt ist und bei dem 45 von 65 Windturbinen errichtet wurden. Der Baustopp und das Timing werden als äußerst ungünstig eingestuft, da er nur zehn Tage vor einer außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt, auf der über eine Kapitalerhöhung von 60 Milliarden dänischen Kronen entschieden werden soll. Orsted hat am Montag bestätigt, dass die Kapitalmaßnahme stattfinden soll. Orsted fallen um 17 Prozent, Siemens Energy notieren 2 Prozent im Minus.

Neues gibt es von der Commerzbank (+0,2%), hier hat die Unicredit den direkt gehaltenen Anteil weiter erhöht. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie weitere Finanzinstrumente in Aktien an dem DAX-Konzern umgewandelt und kommt nun auf eine direkte Beteiligung von 26 Prozent. Die Unicredit SpA, die eine Übernahme der Commerzbank anstrebt, hatte sich über Finanzinstrumente 29 Prozent der Anteile gesichert. Ein Sitz im Aufsichtsrat werde derzeit nicht angestrebt, so Unicredit.

Valneva fallen im frühen Handel um 23 Prozent. Valneva leiden unter einer Entscheidung der US-Aufsichtsbehörde FDA, die US-Lizenz für den Impfstoff Ixchiq gegen das Chikungunya-Virus wieder zurückzurufen. Die Analysten von Stifel reduzieren darauf ihre Absatzprognose für den Impfstoff auf 43 nach zuvor 85 Millionen Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.461,17 -0,5% -27,06 +12,1%

Stoxx-50 4.609,07 -0,4% -16,99 +7,4%

DAX 24.234,01 -0,5% -129,08 +22,4%

MDAX 31.025,02 +0,1% 26,14 +21,1%

TecDAX 3.764,88 -0,4% -14,86 +10,6%

SDAX 17.162,90 -0,3% -57,53 +25,6%

CAC 7.923,76 -0,6% -45,93 +8,0%

SMI 12.224,82 -0,3% -40,03 +5,7%

ATX 4.790,40 +0,1% 4,07 +30,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1708 -0,1% 1,1723 1,1728 +13,1%

EUR/JPY 172,44 +0,1% 172,19 171,95 +5,7%

EUR/CHF 0,9391 -0,1% 0,9397 0,9389 +0,0%

EUR/GBP 0,8668 -0,0% 0,8672 0,8662 +4,7%

USD/JPY 147,28 +0,3% 146,88 146,62 -6,6%

GBP/USD 1,3507 -0,1% 1,3518 1,3540 +8,1%

USD/CNY 7,1072 -0,3% 7,1256 7,1221 -1,2%

USD/CNH 7,1518 -0,3% 7,1715 7,1675 -2,2%

AUS/USD 0,6494 +0,0% 0,6493 0,6497 +4,9%

Bitcoin/USD 111.866,10 -1,0% 112.994,70 116.872,60 +21,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,64 63,66 -0,0% -0,02 -10,7%

Brent/ICE 67,69 67,73 -0,1% -0,04 -9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.367,26 3.372,11 -0,1% -4,85 +28,5%

Silber 38,91 38,91 +0,0% 0,01 +34,7%

Platin 1.160,37 1.161,93 -0,1% -1,56 +32,7%

Kupfer 4,48 4,46 +0,5% 0,02 +9,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)

