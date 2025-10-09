DAX24.645 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag gefragt

09.10.25 09:26 Uhr

09.10.25 09:26 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 109,85 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 109,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 109,90 EUR. Bei 109,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.602 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,81 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,537 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 85,94 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:46Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:46Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

