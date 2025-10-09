Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 109,85 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 109,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 109,90 EUR. Bei 109,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.602 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,81 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,537 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 85,94 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,59 EUR je Aktie belaufen.

