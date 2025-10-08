Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 106,25 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 106,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 107,10 EUR. Bei 107,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 91.287 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 3,86 Prozent wieder erreichen. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 68,79 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,44 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,59 EUR je Aktie belaufen.

