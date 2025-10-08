DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
Siemens Energy im Fokus
08.10.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 107,45 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 107,45 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,10 EUR aus. Mit einem Wert von 107,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 580.774 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,44 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

