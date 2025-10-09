Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 108,85 EUR.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 108,85 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 110,55 EUR. Bei 109,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 318.505 Aktien.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (33,16 EUR). Mit einem Kursverlust von 69,54 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,537 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,94 EUR an.
Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,59 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
