DAX24.037 +0,7%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -2,3%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.473 -0,9%Euro1,1652 +0,1%Öl63,23 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

MARKT USA/Dow & Co vor Preisdaten mit gut behauptetem Start erwartet

05.12.25 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocuSign Inc Registered Shs
57,46 EUR -3,46 EUR -5,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hewlett Packard Enterprise Co.
17,93 EUR -1,57 EUR -8,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
572,00 EUR 2,40 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
88,55 EUR 0,52 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoFi Technologies
23,42 EUR -1,82 EUR -7,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ulta Beauty Inc Registered Shs
481,60 EUR 8,00 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
21,40 EUR 0,84 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der intakten Zinssenkungsfantasie für das US-Notenbanktreffen in der kommenden Woche deutet sich für die Freitagsitzung an der Wall Street ein gut behaupteter Start an. Damit würden die jüngsten Kursgewinne erst einmal verteidigt.

Wer­bung

Für Bewegung könnten aber "neue" Preisdaten sorgen. Auf dem Terminkalender steht der Preisindex der privaten Konsumausgaben, der PCE-Deflator, der als präferiertes Preismaß der US-Notenbanker gilt. Anders als sonst wird er nicht vor Handelsbeginn veröffentlich, sondern kurz danach. Der PCE-Index wird als Folge des wochenlangen Shutdowns allerdings nur nachgeliefert, er stammt aus dem September, was seine Relevanz etwas beeinträchtigen könnte. Auf dem Kalender steht daneben der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan für Dezember.

Unternehmensseitig sorgt Warner Bros. Discovery für Gesprächsstoff. Der Unterhaltungskonzern hat nun - nachdem es Interessensbekundungen auch von Paramount und Comcast gab - exklusive Verhandlungen über den Verkauf seiner Studios und seines Streaming-Geschäfts HBO Max an Netflix aufgenommen. Vorbörslich zieht der Kurs um 2 Prozent an. Netflix werden 0,8 Prozent niedriger gesehen, Comcast kaum verändert.

Stark unter Druck stehen Hewlett Packard Enterprise mit einem Minus von 9 Prozent in der Vorbörse. Das Server- und Cloud-Software-Unternehmen hat umsatzseitig enttäuscht, sowohl mit den Quartalszahlen wie auch mit dem Ausblick.

Wer­bung

Meta Platforms plant laut einem Bericht des Wall Street Journal, seine Ausgaben auf Geräte mit künstlicher Intelligenz zu verlagern zulasten von Aktivitäten zum Aufbau des "Metaversums". Meta gehen auf Nasdaq.com gut behauptet um.

Docusign rutschen um gut 5 Prozent ab, obwohl das Unternehmen für digitale Dokumentenunterzeichnung seine Jahresumsatzprognose angehoben hat, nachdem die Quartalsergebnisse die Prognosen übertroffen haben.

Der Finanzdienstleister Sofi hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Für die Aktie geht es um über 7 Prozent abwärts.

Wer­bung

Ulta Beauty ziehen um knapp 6 Prozent an, nachdem der Kosmetik- und Parfümhändler seine Jahresgewinn- und Umsatzprognose angehoben hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 05:56 ET (10:56 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: DocuSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocuSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocuSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen