DAX23.955 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,46 -0,4%Gold3.341 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MARKT USA/Inflationsdaten geben die Richtung vor

12.08.25 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
18,30 EUR 0,44 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Verbraucherpreise dürften am Dienstag den entscheidenden Impuls für die Wall Street setzen. Die Futures zeigen sich im Vorfeld wenig verändert. Es wird mit einem leichten Anstieg der Inflation im Juli gegenüber dem Vormonat gerechnet - auch in der Kernrate. Die Daten könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA deutlicher bewegen, die zuletzt stark gestiegen waren und die Wall Street angetrieben hatten.

Wer­bung

Daneben steht die Zoll-Thematik weiterhin im Fokus. Hier haben die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewährt, während der weiter verhandelt werden kann. Dies war allerdings vom Markt weitgehend erwartet worden. US-Präsident Trump hat zudem einen Nachfolger für die von ihm gefeuerte Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik gefunden. Er kündigte an, den Ökonomen E.J. Antoni zu ernennen, einen langjährigen Kritiker der Behörde und deren Umgang mit Arbeitsmarktdaten. "Unsere Wirtschaft boomt und E.J. wird sicherstellen, dass die veröffentlichten Zahlen EHRLICH und AKKURAT sind", schrieb Trump auf Truth Social.

Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie vorbörslich um 3,3 Prozent nach oben. Nach seinem Treffen mit Intel-Chef Lip-Bu Tan hat Trump versöhnlichere Töne angeschlagen. Vergangenen Donnerstag hatte Trump Tan noch aufgefordert, von seinem Posten bei Intel zurückzutreten. Er warf ihm Interessenkonflikte vor. Zuvor hatte der republikanische Senator Tom Cotton in einem offenen Brief Tans Verbindungen zu chinesischen Unternehmen kritisiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
12:11Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
03.07.2025Intel NeutralUBS AG
21.05.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:11Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
03.07.2025Intel NeutralUBS AG
21.05.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
25.04.2025Intel HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen