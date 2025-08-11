MARKT USA/Inflationsdaten geben die Richtung vor

Die US-Verbraucherpreise dürften am Dienstag den entscheidenden Impuls für die Wall Street setzen. Die Futures zeigen sich im Vorfeld wenig verändert. Es wird mit einem leichten Anstieg der Inflation im Juli gegenüber dem Vormonat gerechnet - auch in der Kernrate. Die Daten könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA deutlicher bewegen, die zuletzt stark gestiegen waren und die Wall Street angetrieben hatten.

Wer­bung Wer­bung

Daneben steht die Zoll-Thematik weiterhin im Fokus. Hier haben die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewährt, während der weiter verhandelt werden kann. Dies war allerdings vom Markt weitgehend erwartet worden. US-Präsident Trump hat zudem einen Nachfolger für die von ihm gefeuerte Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik gefunden. Er kündigte an, den Ökonomen E.J. Antoni zu ernennen, einen langjährigen Kritiker der Behörde und deren Umgang mit Arbeitsmarktdaten. "Unsere Wirtschaft boomt und E.J. wird sicherstellen, dass die veröffentlichten Zahlen EHRLICH und AKKURAT sind", schrieb Trump auf Truth Social.

Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie vorbörslich um 3,3 Prozent nach oben. Nach seinem Treffen mit Intel-Chef Lip-Bu Tan hat Trump versöhnlichere Töne angeschlagen. Vergangenen Donnerstag hatte Trump Tan noch aufgefordert, von seinem Posten bei Intel zurückzutreten. Er warf ihm Interessenkonflikte vor. Zuvor hatte der republikanische Senator Tom Cotton in einem offenen Brief Tans Verbindungen zu chinesischen Unternehmen kritisiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)