Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 62,09 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 62,09 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.755 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,33 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

