Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 610,21 USD zu.
Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 610,21 USD zu. Bei 611,60 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 609,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 688.131 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 21,36 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 816,67 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 51,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,59 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 04.02.2026 gerechnet.
In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 36,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
