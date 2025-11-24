Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 607,70 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 607,70 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 607,76 USD. Bei 598,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 794.953 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,02 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen