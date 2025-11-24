DAX23.293 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.731 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

24.11.25 16:10 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 607,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
532,40 EUR 13,40 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 607,70 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 607,76 USD. Bei 598,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 794.953 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,02 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
