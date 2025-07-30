Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 524,04 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 524,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 524,66 USD. Bei 522,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 437.678 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 34,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

