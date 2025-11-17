DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Microsoft im Blick

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 509,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
436,00 EUR -3,75 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 509,27 USD ab. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 506,05 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 508,00 USD. Bisher wurden heute 731.465 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2026 wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 16,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
12:41Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
08:01Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12:41Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
08:01Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
