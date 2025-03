Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Minus

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:51 Uhr via NASDAQ 0,93 Prozent schwächer bei 20.235,50 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,703 Prozent auf 20.281,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20.425,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.210,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.376,45 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 04.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.566,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.492,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.226,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gab der Index bereits um 3,53 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Bei 20.210,43 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Microchip Technology (+ 2,52 Prozent auf 59,41 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,06 Prozent auf 446,16 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,77 Prozent auf 11,22 USD), Amgen (+ 1,64 Prozent auf 315,89 USD) und Mondelez (+ 1,51 Prozent auf 66,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4,51 Prozent auf 65,67 USD), PayPal (-4,38 Prozent auf 64,84 EUR), Lululemon Athletica (-4,15 Prozent auf 333,37 USD), Tesla (-3,33 Prozent auf 275,16 USD) und Baker Hughes (-3,14 Prozent auf 42,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.009.358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,399 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

