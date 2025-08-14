DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.184 -1,5%Euro1,1701 +0,4%Öl66,18 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone

15.08.25 22:33 Uhr
Der NASDAQ Composite verzeichnete am Abend Verluste.

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 21.622,98 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 21.709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.710,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21.567,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.716,18 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,761 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.677,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Wert von 19.112,32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 17.594,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,53 Prozent auf 6,72 USD), Ballard Power (+ 9,29 Prozent auf 2,00 USD), Harvard Bioscience (+ 8,09 Prozent auf 0,53 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,41 Prozent auf 0,58 USD) und Mind CTI (+ 4,72 Prozent auf 1,11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Applied Materials (-14,07 Prozent auf 161,76 USD), KLA-Tencor (-8,42 Prozent auf 874,94 USD), Lam Research (-7,33 Prozent auf 99,51 USD), FormFactor (-5,12 Prozent auf 28,70 USD) und AXT (-5,09 Prozent auf 2,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 64.163.957 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,802 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

