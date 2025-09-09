Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Am Mittwoch beendete der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21.886,06 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 21.980,60 Zählern und damit 0,462 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21.879,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.810,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.000,97 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,366 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.450,02 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 10.06.2025, einen Wert von 19.714,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17.025,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,51 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 22.000,97 Punkte. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Daktronics (+ 20,37 Prozent auf 20,98 USD), Astronics (+ 14,65 Prozent auf 43,90 USD), Methode Electronics (+ 12,16 Prozent auf 8,30 USD) und AXT (+ 10,53 Prozent auf 3,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Americas Car-Mart (-8,70 Prozent auf 34,38 USD), Cerus (-8,53 Prozent auf 1,18 USD), Inter Parfums (-6,94 Prozent auf 107,91 USD) und Geron (-5,15 Prozent auf 1,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 54.213.960 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,498 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net