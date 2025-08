MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 374,40 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 374,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 373,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 376,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 4.773 Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 245,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 52,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 392,78 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,94 EUR fest.

