MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 376,20 EUR abwärts.
Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,2 Prozent auf 376,20 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 375,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 383,30 EUR. Bisher wurden heute 3.385 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,21 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,65 Prozent.
Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,84 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 405,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.
Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,05 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
