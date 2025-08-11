MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 379,40 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 381,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 380,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.343 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 4,14 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00 EUR an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

