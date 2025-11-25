DAX23.461 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.838 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Aktienkurs im Fokus

25.11.25 16:09 Uhr

25.11.25 16:09 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 346,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
351,40 EUR 4,10 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 346,10 EUR. Bei 345,10 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 348,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.903 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 402,64 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

MTU-Aktie im Minus: Beträchtliche Aufträge bei Luftfahrtmesse in Dubai eingesammelt

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
18.11.2025MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
05.11.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
23.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

