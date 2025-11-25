MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 346,10 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 346,10 EUR. Bei 345,10 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 348,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.903 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 402,64 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

