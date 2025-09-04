NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

NASDAQ 100-Performance im Fokus

So performte der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 23.652,44 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,884 Prozent auf 23.841,98 Punkte an der Kurstafel, nach 23.633,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 23.860,25 Punkte, das Tagestief hingegen 23.475,33 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,75 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 23.018,56 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.06.2025, bei 21.547,43 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, bei 18.930,33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,76 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23.969,27 Punkten. 16.542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 9,41 Prozent auf 334,89 USD), Enphase Energy (+ 8,57 Prozent auf 39,65 USD), Micron Technology (+ 5,76 Prozent auf 131,37 USD), ASML (+ 3,75 Prozent auf 781,70 USD) und KLA-Tencor (+ 3,64 Prozent auf 905,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-18,58 Prozent auf 167,80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,58 Prozent auf 151,14 USD), Fastenal (-4,54 Prozent auf 47,99 USD), Diamondback Energy (-2,82 Prozent auf 138,71 USD) und Copart (-2,80 Prozent auf 48,57 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 53.740.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,94 Prozent, die höchste im Index.

