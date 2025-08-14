DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -1,2%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.148 -4,0%Euro1,1653 ±0,0%Öl66,86 +1,7%Gold3.337 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 Palantir A2QA4J Lilium A3CYXP BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Tesla-Aktie gibt nach: Tesla bereitet offenbar Robotaxi-Tests in New York City vor Tesla-Aktie gibt nach: Tesla bereitet offenbar Robotaxi-Tests in New York City vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Performance im Blick

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

14.08.25 22:32 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Donnerstag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
198,44 EUR 6,16 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp Registered Shs -A-
368,10 EUR -8,10 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
223,75 EUR -5,90 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
109,54 EUR -1,24 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
27,50 EUR -1,20 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
20,60 EUR 1,64 EUR 8,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,30 EUR -0,45 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid
1,92 EUR 0,01 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
1.055,20 EUR 27,80 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,28 EUR 1,08 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
135,00 EUR 0,98 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
320,50 EUR -9,30 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,97 EUR 0,62 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
228,10 EUR 3,20 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.832,4 PKT -16,6 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 23.832,44 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,310 Prozent tiefer bei 23.775,01 Punkten, nach 23.849,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23.748,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.908,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,861 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 14.07.2025, bei 22.855,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21.319,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19.022,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 13,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 7,38 Prozent auf 23,86 USD), Amazon (+ 2,86 Prozent auf 230,98 USD), Netflix (+ 2,17 Prozent auf 1.230,56 USD), Verisk Analytics A (+ 1,33 Prozent auf 267,70 USD) und QUALCOMM (+ 0,96 Prozent auf 158,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-5,84 Prozent auf 32,22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,35 Prozent auf 372,94 USD), Lucid (-3,85 Prozent auf 2,25 USD), Datadog A (-3,26 Prozent auf 124,52 USD) und AppLovin A (-2,93 Prozent auf 433,34 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.981.900 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,823 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen