Kursentwicklung

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt im Minus

18.08.25 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent tiefer bei 23.674,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent tiefer bei 23.692,13 Punkten in den Handel, nach 23.712,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23.733,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.637,41 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 18.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.065,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 21.427,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 19.508,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 12,87 Prozent. Bei 23.969,27 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 4,38 Prozent auf 36,37 USD), Lululemon Athletica (+ 3,92 Prozent auf 206,23 USD), Axon Enterprise (+ 3,49 Prozent auf 780,57 USD), Starbucks (+ 2,56 Prozent auf 92,92 USD) und Workday A (+ 1,80 Prozent auf 230,15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Electronic Arts (-3,68 Prozent auf 168,25 USD), Intel (-3,52 Prozent auf 23,70 USD), Palantir (-2,65 Prozent auf 172,48 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,34 Prozent auf 766,82 USD) und eBay (-1,59 Prozent auf 99,10 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 23.502.304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,765 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen