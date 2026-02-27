DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.395 +6,3%Euro1,1691 -0,7%Öl78,17 +7,8%Gold5.330 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600 AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600
Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Blick

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

02.03.26 22:32 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind | finanzen.net

Der NASDAQ 100 wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Axon Enterprise
478,40 EUR 12,40 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
102,52 EUR -4,28 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
38,44 EUR 2,84 EUR 7,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IDEXX Laboratories
552,40 EUR -3,20 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
22,30 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,90 EUR -0,06 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
152,24 EUR -4,80 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marriott Inc.
283,90 EUR -10,50 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
69,49 EUR -2,75 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,02 EUR 6,50 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
123,96 EUR 9,64 EUR 8,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
117,70 EUR 8,15 EUR 7,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
178,80 EUR 8,80 EUR 5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.992,6 PKT 32,6 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 24.992,60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,44 Prozent auf 24.599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.960,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.575,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.059,17 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.738,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.555,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20.884,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,847 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,29 Prozent auf 137,65 USD), Palantir (+ 5,82 Prozent auf 145,17 USD), Enphase Energy (+ 5,77 Prozent auf 44,71 USD), Axon Enterprise (+ 5,46 Prozent auf 572,02 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,48 Prozent auf 214,79 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Dollar Tree (-5,22 Prozent auf 119,88 USD), Monster Beverage (-4,97 Prozent auf 81,06 USD), lululemon athletica (-4,86 Prozent auf 176,17 USD), Marriott (-3,30 Prozent auf 330,47 USD) und IDEXX Laboratories (-3,05 Prozent auf 636,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55.636.451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Axon Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Axon Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Axon Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung