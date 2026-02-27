NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 24.992,60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,44 Prozent auf 24.599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.960,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.575,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.059,17 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.738,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.555,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20.884,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,847 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,29 Prozent auf 137,65 USD), Palantir (+ 5,82 Prozent auf 145,17 USD), Enphase Energy (+ 5,77 Prozent auf 44,71 USD), Axon Enterprise (+ 5,46 Prozent auf 572,02 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,48 Prozent auf 214,79 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Dollar Tree (-5,22 Prozent auf 119,88 USD), Monster Beverage (-4,97 Prozent auf 81,06 USD), lululemon athletica (-4,86 Prozent auf 176,17 USD), Marriott (-3,30 Prozent auf 330,47 USD) und IDEXX Laboratories (-3,05 Prozent auf 636,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55.636.451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net