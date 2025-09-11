DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.152 +0,3%Nas22.501 +1,1%Bitcoin99.961 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,45 -0,7%Gold3.642 -0,5%
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus

18.09.25 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
5,66 USD 0,41 USD 7,81%
Charts|News|Analysen
3D Systems Corp.
2,11 EUR 0,17 EUR 8,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
23,84 USD 0,27 USD 1,15%
Charts|News|Analysen
Comcast Corp. (Class A)
26,90 EUR -0,50 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
7,75 EUR 0,45 EUR 6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
64,80 EUR 0,80 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
27,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
25,00 EUR -0,40 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
26,00 EUR 4,98 EUR 23,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
9,17 USD -0,50 USD -5,17%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
149,36 EUR 5,32 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
400,00 EUR 39,95 EUR 11,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
213,50 EUR 2,75 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
22,80 EUR -0,20 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.500,6 PKT 239,2 PKT 1,07%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,99 Prozent fester bei 22.482,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.439,11 Zählern und damit 0,799 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.261,33 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.540,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.358,49 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 21.629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 19.546,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.573,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,61 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.540,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 21,95 Prozent auf 30,37 USD), FormFactor (+ 12,53 Prozent auf 35,75 USD), Synopsys (+ 11,17 Prozent auf 472,92 USD), 3D Systems (+ 11,16 Prozent auf 2,49 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,43 Prozent auf 5,75 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Grupo Financiero Galicia (-8,59 Prozent auf 27,02 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD), CRESUD (-3,83 Prozent auf 8,79 USD), Comcast (-3,08 Prozent auf 31,43 USD) und DexCom (-2,41 Prozent auf 74,60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 81.763.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,603 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
