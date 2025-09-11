NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,99 Prozent fester bei 22.482,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.439,11 Zählern und damit 0,799 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.261,33 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.540,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.358,49 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 21.629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 19.546,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.573,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,61 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.540,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 21,95 Prozent auf 30,37 USD), FormFactor (+ 12,53 Prozent auf 35,75 USD), Synopsys (+ 11,17 Prozent auf 472,92 USD), 3D Systems (+ 11,16 Prozent auf 2,49 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,43 Prozent auf 5,75 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Grupo Financiero Galicia (-8,59 Prozent auf 27,02 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD), CRESUD (-3,83 Prozent auf 8,79 USD), Comcast (-3,08 Prozent auf 31,43 USD) und DexCom (-2,41 Prozent auf 74,60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 81.763.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,603 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net