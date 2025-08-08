DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl65,98 -0,5%Gold3.366 -1,0%
Blick auf Nestlé-Kurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag gefragt

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,47 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,43 CHF 0,33 CHF 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,47 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 72,58 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,42 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.955 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,56 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Abschläge von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

