Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag gefragt
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,47 CHF.
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,47 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 72,58 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,42 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.955 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,56 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Abschläge von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
