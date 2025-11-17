Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 80,33 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 80,33 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 80,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,33 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,51 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.998 Stück gehandelt.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 CHF.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht