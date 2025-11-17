DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Profil
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

17.11.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 79,90 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,06 CHF -0,25 CHF -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 79,90 CHF ab. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 79,51 CHF. Bei 80,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 556.471 Stück.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,34 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

