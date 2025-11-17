Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 79,90 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 79,90 CHF ab. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 79,51 CHF. Bei 80,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 556.471 Stück.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,34 CHF fest.

