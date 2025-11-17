Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 79,66 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 79,66 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 79,53 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,51 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 301.016 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,34 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht