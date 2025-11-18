Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 79,13 CHF.
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 79,13 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,99 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,35 CHF. Zuletzt wechselten 899.167 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.
|Name
|Name
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
