Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 79,13 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,26 CHF -0,61 CHF -0,76%
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 79,13 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,99 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,35 CHF. Zuletzt wechselten 899.167 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

