Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 79,13 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 79,13 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,99 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,35 CHF. Zuletzt wechselten 899.167 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

