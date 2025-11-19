Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 79,75 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 79,75 CHF. Bei 79,77 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 93.835 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,35 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

