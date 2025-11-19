Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 79,90 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 79,90 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,15 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 79,45 CHF. Bisher wurden heute 500.764 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,10 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

