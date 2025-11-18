Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Mittag

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 79,49 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 79,49 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 78,99 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,35 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 589.911 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,39 Prozent Luft nach oben. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,06 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

