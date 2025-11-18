Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Nestlé im Fokus

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 79,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,14 CHF -0,73 CHF -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 79,40 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 79,28 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,35 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.753 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 CHF.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen