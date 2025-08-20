DAX24.283 ±0,0%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.339 -0,2%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

21.08.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 75,93 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,83 CHF -0,31 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 75,93 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 75,75 CHF. Bei 76,14 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 127.152 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 20,80 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 7,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,90 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

360b / Shutterstock.com

