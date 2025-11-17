DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Profil
Kursentwicklung

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagabend tiefrot

17.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagabend tiefrot

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 90,1 Prozent auf 110,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
95,66 EUR -864,14 EUR -90,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 90,1 Prozent auf 110,23 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 109,63 USD. Bei 110,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.228.034 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,65 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 26,57 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Netflix-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 11,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,06 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,36 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11:56Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
