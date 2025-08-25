Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 1.215,85 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1.215,85 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.212,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.220,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 90.492 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,29 Prozent. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 661,00 USD ab. Abschläge von 45,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 39,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

