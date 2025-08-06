DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike stabilisiert sich am Nachmittag

07.08.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 75,46 USD.

Nike Inc.
64,59 EUR -0,39 EUR -0,60%
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 75,46 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 76,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 75,13 USD. Bei 76,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.833 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00 USD an.

Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

