Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 69,34 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 69,34 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,14 USD nach. Mit einem Wert von 71,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.027.185 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 84,76 USD. 22,24 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

