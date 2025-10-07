DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben +211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Notierung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend auf rotem Terrain

07.10.25 20:29 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 69,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
59,32 EUR -1,62 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 69,34 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,14 USD nach. Mit einem Wert von 71,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.027.185 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 84,76 USD. 22,24 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
01.10.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen