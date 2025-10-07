Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 70,45 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 70,45 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,42 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 262.822 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,76 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,79 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2025 mit 1,57 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,88 USD.

Am 30.09.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

