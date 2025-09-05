Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 73,46 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 73,46 USD abwärts. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,06 USD ab. Bei 74,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 476.131 Nike-Aktien gehandelt.
Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 23,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,22 USD für die Nike-Aktie.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,62 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,12 Mrd. USD.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
