Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verbilligt sich am Donnerstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 68,11 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 68,11 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 68,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,55 USD. Zuletzt wurden via New York 800.283 Nike-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 84,76 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 19,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 23,24 Prozent Luft nach unten.
Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie aus.
Am 30.09.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11,73 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 11,61 Mrd. USD umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
