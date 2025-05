Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 61,62 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 61,62 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,55 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 448.239 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. 59,10 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,25 USD.

Nike gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

