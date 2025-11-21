Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend gefragt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 63,08 USD.

Das Papier von Nike legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 63,08 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 63,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 61,91 USD. Zuletzt wechselten via New York 770.739 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 17,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,50 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

